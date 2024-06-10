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Самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасные аэродромы

Летевшие в Казань самолеты перенаправили на аэродромы в Бегишево и Самару.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 10 июн — РИА Новости. Самолеты, направляющиеся в Казань, из-за временных ограничений перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево и Самару, сообщает международный аэропорт «Казань» в Telegram-канале.

Ранее Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08.02 мск.

«Направляющиеся в аэропорт “Казань” рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Бегишево, Самару», — говорится в сообщении.

С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.