Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке ВСУ на Шебекино пострадали три человека

ТАСС, 10 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области, ранения получили трое местных жителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу», — написал губернатор.

По словам Гладкова, после атаки повреждены линии электропередачи. Частично отключено электроснабжение в Шебекине, также в селах Нежеголь и Ржевка. На месте работают оперативные и аварийные службы.