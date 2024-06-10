При атаке ВСУ на Шебекино пострадали три человека

«Город Шебекино подвергся атаке ВСУ. По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу № 2 города Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу», — написал губернатор.