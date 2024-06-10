В Петербурге подростки напали с ножом на дворника

Инцидент произошел в доме на Бухарестской улице (Фрунзенский район города). Возле парадной нарядом полиции был обнаружен раненый дворник. Пострадавшему 31 год, и он является гражданином одного из государств ближнего зарубежья.
Мужчина рассказал, что во время плановой уборки территории он увидел, как с балкона на 12-м этаже здания подростки стали бросать мусор. Мужчина решил их остановить и, поскольку балкон находился в общем доступе, а не в квартире, поднялся наверх.
По его словам, юные злоумышленники избили его и ранили, после чего сразу же убежали.
Задержать ребят хотел прохожий, ставший свидетелем происходящего, однако не смог, и подросткам удалось скрыться. Теперь их разыскивает полиция.
Проводится соответствующая проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.