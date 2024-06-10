Четырехлетний малыш выпал из окна дачи в Ленобласти

— По предварительной информации, малыш упал со второго этажа дачного дома в СНТ «Белые ночи» в поселке Лебедевка. Это произошло около шести часов вечера. Мама и папа, находившиеся на первом этаже, услышали крики детей, игравших на втором, после чего увидели сына, который самостоятельно открыл окно, и отвезли его в больницу, — уточнило агентство.