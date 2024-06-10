Четырехлетний малыш выпал из окна дачи в Ленобласти

Вечером 9 июня в Детскую больницу № 2 святой Марии Магдалины в тяжелом состоянии доставили четырехлетнего мальчика. Ребенок выпал из окна дачи в Ленобласти. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом лобной кости, внутримозговую гематому. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— По предварительной информации, малыш упал со второго этажа дачного дома в СНТ «Белые ночи» в поселке Лебедевка. Это произошло около шести часов вечера. Мама и папа, находившиеся на первом этаже, услышали крики детей, игравших на втором, после чего увидели сына, который самостоятельно открыл окно, и отвезли его в больницу, — уточнило агентство.
Пострадавшего поместили в реанимацию. Известно, что малыш из многодетной семьи. Его отец является главой одной из морских компаний, мать — сотрудницей коммерческой фирмы. Обстоятельства происшествия выясняются.
К слову, правоохранители неоднократно призывали родителей не оставлять малолетних детей без присмотра. Они предупреждали, что москитные сетки не служат защитой от падения.