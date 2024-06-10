Казахстанца поместили под стражу из-за посылки из-за границы

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, выявлена и пресечена поставка из-за границы в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области посылки под видом косметических средств, в которой находилось наркотическое вещество — экстракт каннабиса (гашишное масло), весом 777,4 гр.