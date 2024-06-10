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Казахстанца поместили под стражу из-за посылки из-за границы

Досудебное расследование по факту контрабанды наркотических средств в особо крупном размере проводится Агентством по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Источник: t.me/afm_rk

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, выявлена и пресечена поставка из-за границы в отделение АО «Казпочта» Илийского района Алматинской области посылки под видом косметических средств, в которой находилось наркотическое вещество — экстракт каннабиса (гашишное масло), весом 777,4 гр.

"Получателем посылки являлся гражданин, ранее судимый за незаконное обращение с наркотическими средствами.

В ходе обыска по месту проживания обнаружены устройства для курения наркотиков, использованные шприцы, зип-пакеты и т. п.", — отметили в АФМ.

Судом подозреваемый помещен под стражу, расследование продолжается.