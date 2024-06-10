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Массовые задержания провели в Приморье

Для операции привлекли более 200 сотрудников ГУФСИН и Росгвардии.

Источник: ГУ ФСИН по Приморскому краю

Сотрудники ГУФСИН России по Приморью провели учения, в которых приняли участие более 200 человек. Специалисты отрабатывали сценарий побега осужденных, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В учениях также приняли участие росгвардейцы, а юнармейцы понаблюдали за мероприятием и осознали важность защиты Родины. Отметим, что спецоперация проходила в реалистичных условиях. Задействовали различную технику, проверялись выносливость, стойкость и сила госслужащих, а также их маневренность и умение стрелять.

Добавим, что, согласно сценарию, сбегают двое вооруженных осужденных. Они якобы захватили заложника и скрылись в заброшенном здании. Задача специалистов — задержать, обезвредить их и спасти человека.

Спецоперация проходила в реалистичных условиях, где были задействованы различные подразделения и техника. Участникам пришлось преодолеть болотистую местность и проявить навыки стрельбы. В результате условных преступников успешно задержали.

Ранее «КП» писала о задержании мигранта, который распространял запрещенные вещества.