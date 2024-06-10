Массовые задержания провели в Приморье

В учениях также приняли участие росгвардейцы, а юнармейцы понаблюдали за мероприятием и осознали важность защиты Родины. Отметим, что спецоперация проходила в реалистичных условиях. Задействовали различную технику, проверялись выносливость, стойкость и сила госслужащих, а также их маневренность и умение стрелять.