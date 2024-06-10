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В Петербурге оценили состояние ребенка из «скорой», застрявшей во дворе

Власти: ребенок из «скорой», застрявшей в Петербурге из-за машины, не пострадал.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Жительница Санкт-Петербурга на легковушке около 10 минут не давала выехать из двора автомобилю скорой помощи, где находился ребенок, девочка не пострадала из-за этой задержки, сообщили РИА Новости в городском комитета по здравоохранению.

Ранее некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ребенок в машине «скорой» якобы скончался из-за того, что накануне водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию.

«Смерти ребёнка не было, девочка 14 лет не была в состоянии, которое угрожало жизни», — сказала собеседница агентства.

При этом, как уточнили в комздраве, задержка «скорой» в пути составила около 10−15 минут.

медицина