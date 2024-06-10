В Петербурге оценили состояние ребенка из «скорой», застрявшей во дворе

Ранее некоторые региональные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что ребенок в машине «скорой» якобы скончался из-за того, что накануне водитель иномарки не пропускала машину медиков во дворе на улице Ворошилова в Петербурге и освободила дорогу только после угрозы одного из очевидцев вызвать полицию.