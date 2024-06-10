Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске — что известно к этому часу

В Новороссийске в селе Борисовка 9 июня загорелся мусорный полигон, рядом с которым располагается лесной массив и жилой сектор. К вечеру воскресенья огонь был локализован. Сейчас на месте происшествия продолжается тление с небольшими очагами возгорания, пожарные продолжают отсыпку грунтом, сообщает ИА KrasnodarMedia.
По данным пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю, информация о пожаре на полигоне диспетчер Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона получил в 16.54.
Уже в 17.10 прибывшие на место происшествия подразделения приступили к ликвидации возгорания.
Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал в Telegram (18+), что в тушении пожара задействовали четыре пожарных расчета, 17 человек.
В 19.15 мэр города-героя сообщил, что количество спасателей и техники при ликвидации огня на полигоне выросло до 20 единиц спецтехники и 50 человек.
— Пламя локализовано. Угрозы распространения в сторону леса и жилого сектора нет. Идёт пролив водой, — написал в соцсетях Кравченко.
В пресс-службе МЧС в 20.20 уточнили, что территория локализации возгорания составила 1000 кв. метров.
В 21.39 стало известно, что тушение пожара осложнилось из-за смены направления ветра.
— Основные работы проводятся на вершине свалки. Сейчас спасатели отсыпают грунт и продолжают пролив воды. Всего задействовано 25 единиц техники, 60 человек, — сообщил мэр города-героя.
Андрей Кравченко заверил новороссийцев, что пожарные держат ситуацию на мусорном полигоне под контролем и пожар не распространяется и остается в прежних границах.
Утром 10 июня в 5.57 глава города-героя сообщил, что спасательные службы всю ночь боролись с огнем на полигоне.
— Площадь пожара уменьшилась. Идет тление с небольшими очагами возгорания. Службы пожаротушения на месте, продолжают отсыпку грунтом, — сообщил Андрей Кравченко.
В 9.52 в МЧС отчитались, что на полигоне ликвидировано открытое горение.
Напомним, мусорный полигон в селе Борисовка в Новороссийске располагается по соседству с жилым микрорайоном. Он действует с 2013 года. Объект принимает мусор из Новороссийска и Геленджика. Жители города многократно обращались к властям городского, регионального и федерального уровней с просьбой ликвидировать свалку.