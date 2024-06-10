Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске — что известно к этому часу

Напомним, мусорный полигон в селе Борисовка в Новороссийске располагается по соседству с жилым микрорайоном. Он действует с 2013 года. Объект принимает мусор из Новороссийска и Геленджика. Жители города многократно обращались к властям городского, регионального и федерального уровней с просьбой ликвидировать свалку.