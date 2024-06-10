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В Находке мужчина выстрелил в кошку из винтовки

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела.

Источник: PrimaMedia.ru

В Находке мужчина выстрелил в соседскую кошку из винтовки. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту произошедшего, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что 62-летний мужчина подозревается в том, что во дворе своего дома на улице Успенского он выстрелил из мелкокалиберной винтовки в кошку, которая забежала на его участок.

«В результате действий фигуранта животное погибло», — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура города признала законным возбуждение дела по статье о жестоком обращении с животными. Также ведомство контролирует расследование и проверку законности нахождения у подозреваемого оружия, из которого был сделан выстрел.

Отметим, в Дальнегорске появился живодёр, который расстреливает котов. По словам очевидцев, уже двое животных стали жертвами изувера. Одного из котов не удалось спасти — он умер на месте, а второй, несмотря на серьезные раны, всё же сумел доползти домой.

Напомним, в Надеждинском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. В прокуратуру обратился местный житель, который рассказал, что его собака, ханаанская овчарка, забежала на участок к соседу на улице Нагорной в селе Вольно-Надеждинское. Мужчина схватил собаку и подвесил её в веревочной петле на дереве, наблюдая за мучениями и криками животного.