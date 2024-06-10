В Находке мужчина выстрелил в кошку из винтовки

Напомним, в Надеждинском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. В прокуратуру обратился местный житель, который рассказал, что его собака, ханаанская овчарка, забежала на участок к соседу на улице Нагорной в селе Вольно-Надеждинское. Мужчина схватил собаку и подвесил её в веревочной петле на дереве, наблюдая за мучениями и криками животного.