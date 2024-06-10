Красноярец и аферисты из Омской области украли миллионы рублей из-за уязвимости в приложении такси

Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
По данным правоохранительных органов, в 2022 году злоумышленники нашли в приложении известного агрегатора уязвимость и решили воспользоваться этим в корыстных целях. По изготовленным в графическом редакторе фотографиям подложных удостоверений аферисты регистрировались в качестве таксистов. После чего с использованием одноразовых сим-карт создавали аккаунты клиентов, от имени которых заказывали поездки.
«С помощью подмены координат местоположения они фиксировались как исполненные. После определенного количества успешных рейсов на банковскую карту водителя перечислялись премиальные. Когда система блокировала виртуальных таксистов — аферисты оформляли новые учетные записи и продолжали незаконные действия. Ущерб составил более 5 млн рублей», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Криминальную схему раскрыли оперативники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России и их коллеги из региональных подразделений.
По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под домашним арестом и еще один — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Во время обысков у аферистов изъяли смартфоны, компьютерную технику, банковские карты, сим-карты, денежные средства, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.