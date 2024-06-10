Красноярец и аферисты из Омской области украли миллионы рублей из-за уязвимости в приложении такси

По данным правоохранительных органов, в 2022 году злоумышленники нашли в приложении известного агрегатора уязвимость и решили воспользоваться этим в корыстных целях. По изготовленным в графическом редакторе фотографиям подложных удостоверений аферисты регистрировались в качестве таксистов. После чего с использованием одноразовых сим-карт создавали аккаунты клиентов, от имени которых заказывали поездки.