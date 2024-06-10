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В Молдове начался суд по делу о девочке, родившей ребенка в 11 лет: Отчим предстал перед судом — подробности

Мужчина не признает себя виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин Молдовы, который подозревается в систематическом изнасиловании своей 11-летнее падчерицы, в результате чего она забеременела, предстал перед судом, сообщает Генеральная прокуратура.

Мужчина не признает себя виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По версии прокуратуры, в период с марта по июль 2023 года мужчина предположительно совершил преступление в доме своей сожительницы в селе в центре Молдовы.

Он подозревается в том, что злоупотребил слабостью несовершеннолетней, воспользовавшись тем, что ее матери не было в стране.

Прокуроры утверждают, что мужчина навязал девочке свою власть, принуждая к сексу с ней.

Мужчина, находящийся в СИЗО с начала расследования, продолжает отрицать все выдвинутые против него обвинения.

О случае 11-летней девочки стало известно в декабре 2023 года. Правоохранителям об этом сообщили представители медицинского центра Каларашского района, так как в результате медицинского осмотра выяснилось, что 11-летняя девочка беременна.

Ребенок родился в Институте матери и ребенка, ровно через месяц после того, как девочка узнала о своей беременности. И она, и малыш чувствуют себя хорошо.

Девочке была оказана психологическая помощь. Тогда же правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования, главным подозреваемым стал отчим ребенка, который, по словам адвоката, отвергает любые обвинения.