В Молдове начался суд по делу о девочке, родившей ребенка в 11 лет: Отчим предстал перед судом — подробности

Гражданин Молдовы, который подозревается в систематическом изнасиловании своей 11-летнее падчерицы, в результате чего она забеременела, предстал перед судом, сообщает Генеральная прокуратура.
Мужчина не признает себя виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
По версии прокуратуры, в период с марта по июль 2023 года мужчина предположительно совершил преступление в доме своей сожительницы в селе в центре Молдовы.
Он подозревается в том, что злоупотребил слабостью несовершеннолетней, воспользовавшись тем, что ее матери не было в стране.
Прокуроры утверждают, что мужчина навязал девочке свою власть, принуждая к сексу с ней.
Мужчина, находящийся в СИЗО с начала расследования, продолжает отрицать все выдвинутые против него обвинения.
О случае 11-летней девочки стало известно в декабре 2023 года. Правоохранителям об этом сообщили представители медицинского центра Каларашского района, так как в результате медицинского осмотра выяснилось, что 11-летняя девочка беременна.
Ребенок родился в Институте матери и ребенка, ровно через месяц после того, как девочка узнала о своей беременности. И она, и малыш чувствуют себя хорошо.
Девочке была оказана психологическая помощь. Тогда же правоохранители возбудили уголовное дело по факту изнасилования, главным подозреваемым стал отчим ребенка, который, по словам адвоката, отвергает любые обвинения.