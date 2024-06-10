Первый волгоградец заразился Крымской геморрагической лихорадкой от клеща

В нашем регионе клещи живут в траве и на кустарниках. Так что волгоградцам настоятельно рекомендуют после прогулок на природе осматривать себя и близких на наличие присосавшихся гадов. Если нашли — лучше обратиться к медикам. Оборвав хоботок или раздавив клеща при снятии, вы увеличиваете шансы заразиться опасными инфекциями.