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Первый волгоградец заразился Крымской геморрагической лихорадкой от клеща

За сезон клещи покусали 1186 волгоградцев.

С начала сезона активности клещей обратились к медикам с укусами 1186 человек, в том числе 464 ребенка. К 10 июня среди населения Волгоградской области зарегистрирован первый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). До этого еще один человек заразился от клеща иксодовым боррелиозом (ИКБ), сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В нашем регионе клещи живут в траве и на кустарниках. Так что волгоградцам настоятельно рекомендуют после прогулок на природе осматривать себя и близких на наличие присосавшихся гадов. Если нашли — лучше обратиться к медикам. Оборвав хоботок или раздавив клеща при снятии, вы увеличиваете шансы заразиться опасными инфекциями.

В течение двух недель после укуса нужно также следить за самочувствием. Если появились температура, покраснение, идите к врачу.

Снятого клеща рекомендуют также отнести на анализ в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на Ангарской, 13Б. Учтите, что проверить гада на КГЛ, ИКБ и туляремию обойдется около двух тысяч рублей.

здоровье