В Красноярске завели уголовное дело после обрушения потолка в жилой двухэтажке

В Красноярске завели уголовное дело после того, как 6 июня в одной из комнат нерасселенного аварийного общежития по Калинина обрушился потолок. По счастливой случайности, никто не пострадал.
Известно, что по распоряжению администрации района жильцов должны переселить из проблемного дома к 2030 году. Уже в2022 году прокуратура поставила вопрос об установке адекватных сроков расселения. Дом 1948 года постройки стремительно разрушается. Еще в 2017 году его признали аварийным и подлежащим сносу.
Несмотря на это, в здании продолжают жить более 20 человек. До момента обрушения потолочных конструкций речи о капитальном ремонте здания или предоставлении людям другого жилья даже не шло.
Расследование уголовного дела о халатности взяла на контроль прокуратура. Сейчас следователи выясняют, по чьей вине люди продолжают жить в доме, находиться котором опасно.