В Красноярске завели уголовное дело после обрушения потолка в жилой двухэтажке

Известно, что по распоряжению администрации района жильцов должны переселить из проблемного дома к 2030 году. Уже в2022 году прокуратура поставила вопрос об установке адекватных сроков расселения. Дом 1948 года постройки стремительно разрушается. Еще в 2017 году его признали аварийным и подлежащим сносу.