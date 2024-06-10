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Рабочего расплющило автомобилем, упавшим с домкрата

В Приморье на предприятиях произошли два несчастных случая.

Источник: Комсомольская правда

За минувшую неделю в Приморье на рабочем месте скончался один человек, еще двое получили серьезные травмы. Специалисты расследуют происшествия, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В компании «Спецавтострой» погиб 29-летний мастер участка. На него упал автомобиль: домкрат не удержал транспортное средство.

Несчастный случай произошел в «Находкинском морском рыбном порту». Силовой кабель затянул ногу 56-летнего электромонтера. Мужчина получил тяжелую травму.

Кроме того, 54-летний монтажник компании «Промэлектромонтаж» пострадал из-за падения панели весом 400 кг.

Сотрудники Профсоюза участвуют в расследовании происшествий.

Ранее «КП» писала о внезапных смертях на других предприятиях края. Скончались два человека.

несчастный случай