Рабочего расплющило автомобилем, упавшим с домкрата

За минувшую неделю в Приморье на рабочем месте скончался один человек, еще двое получили серьезные травмы. Специалисты расследуют происшествия, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В компании «Спецавтострой» погиб 29-летний мастер участка. На него упал автомобиль: домкрат не удержал транспортное средство.
Несчастный случай произошел в «Находкинском морском рыбном порту». Силовой кабель затянул ногу 56-летнего электромонтера. Мужчина получил тяжелую травму.
Кроме того, 54-летний монтажник компании «Промэлектромонтаж» пострадал из-за падения панели весом 400 кг.
Сотрудники Профсоюза участвуют в расследовании происшествий.
Ранее «КП» писала о внезапных смертях на других предприятиях края. Скончались два человека.