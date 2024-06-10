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СК возбудил дело по факту массового отравления детей в Подмосковье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в парк-отеле в подмосковной Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшего массовое отравление детей в одном из парк-отелей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Установлено, что с 6 по 9 июня в больницу Красногорска в связи с плохим самочувствием обратились 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция.

«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, допросы руководства отеля и детей. Сведения о произошедшем направлены в Ропотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий», — заключили в ГСУ.

СК