СК возбудил дело по факту массового отравления детей в Подмосковье

«Следственным отделом по городу Истре ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшего массовое отравление детей в одном из парк-отелей (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Установлено, что с 6 по 9 июня в больницу Красногорска в связи с плохим самочувствием обратились 14 детей в возрасте от 7 до 16 лет. Предварительной причиной их плохого самочувствия явилась острая кишечная инфекция.
«Следователями и криминалистами проведен осмотр места, допросы руководства отеля и детей. Сведения о произошедшем направлены в Ропотребнадзор, с которым планируется проведение следственных действий», — заключили в ГСУ.