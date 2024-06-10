В больницу доставили девочку 6 лет, сбитую Газелью под Воронежем

ДТП произошло днем в воскресенье, 9 июня, в селе Александровка Новоусманского района Воронежской области. По данным полиции, 36-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2752», проезжал в 13:00 по улице Ростовской. Напротив дома № 4 дорогу переходила 6-летняя девочка. Пешеходного перехода в этом месте не было.
К сожалению, дошкольница попала под колеса машины и получила травмы. Ребенка доставили на скорой помощи в больницу.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 70 ДТП, в пяти из которых пострадали 5 человек.