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В больницу доставили девочку 6 лет, сбитую Газелью под Воронежем

Ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.

ДТП произошло днем в воскресенье, 9 июня, в селе Александровка Новоусманского района Воронежской области. По данным полиции, 36-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2752», проезжал в 13:00 по улице Ростовской. Напротив дома № 4 дорогу переходила 6-летняя девочка. Пешеходного перехода в этом месте не было.

К сожалению, дошкольница попала под колеса машины и получила травмы. Ребенка доставили на скорой помощи в больницу.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 70 ДТП, в пяти из которых пострадали 5 человек.