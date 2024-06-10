Следовавший в Нижний Новгород самолет перенаправили на запасной аэродром. Об этом сообщили в аэропорте имени Чкалова.
Это произошло сегодня утром, пункт отправления самолета и причины такого решения не сообщаются. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме, «без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций».
Ранее нижегородцы рассказали в соцсетях о задержке трех рейсов в Москву и Уфу на 2−3 часа. При этом на табло аэропорта значится только один задержанный вылет.
Напомним, авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью отменили 4 июня.