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Следовавший в Нижний Новгород самолет перенаправили на запасной аэродром

Сейчас нижегородский аэропорт работает в штатном режиме.

Следовавший в Нижний Новгород самолет перенаправили на запасной аэродром. Об этом сообщили в аэропорте имени Чкалова.

Это произошло сегодня утром, пункт отправления самолета и причины такого решения не сообщаются. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме, «без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций».

Ранее нижегородцы рассказали в соцсетях о задержке трех рейсов в Москву и Уфу на 2−3 часа. При этом на табло аэропорта значится только один задержанный вылет.

Напомним, авиарейс из Нижнего Новгорода в Анталью отменили 4 июня.