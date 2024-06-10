В центре Волгограда ребенок выпал из окна квартиры на 7-м этаже

В региональном СУ СКР сообщили, что утром в понедельник ребенок был на кухне в одной из квартир дома № 48 на улице Рокоссовского в Волгограде. В какой-то момент он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 7-м этаже. В это время родители находились в другой комнате.