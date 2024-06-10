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В центре Волгограда ребенок выпал из окна квартиры на 7-м этаже

Следователи проводят процессуальную проверку по факту травмирования мальчика 2022 года рождения.

В региональном СУ СКР сообщили, что утром в понедельник ребенок был на кухне в одной из квартир дома № 48 на улице Рокоссовского в Волгограде. В какой-то момент он залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры на 7-м этаже. В это время родители находились в другой комнате.

Малыша доставили в больницу, сейчас ему оказывается необходимая помощь.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей и провели другие процессуальные действия.

По итогам проверки будет принято обоснованное решение.

СК