21-летний пассажир погиб в аварии в центре Воронежа

В результате страшного столкновения двух иномарок оба водителя с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. К сожалению, в аварии есть и жертва. Погиб 21-летний пассажир «Хендай Акцент». Юноша — житель Липецкой области — от полученных травм скончался на месте происшествия.