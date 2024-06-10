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21-летний пассажир погиб в аварии в центре Воронежа

Смертельное ДТП произошло на проспекте Революции в половине четвертого утра, в понедельник, 10 июня.

По предварительным данным полиции, сегодня ночью 24-летняя жительница Воронежа, управляя автомобилем «Хендай Акцент», не выдержала безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Хендай». За рулем машины находился 33-летний житель Белгородской области.

В результате страшного столкновения двух иномарок оба водителя с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. К сожалению, в аварии есть и жертва. Погиб 21-летний пассажир «Хендай Акцент». Юноша — житель Липецкой области — от полученных травм скончался на месте происшествия.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.