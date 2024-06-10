В Самаре локализовали пожар в мебельном цехе на Заводском шоссе

Пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе на Заводском шоссе в Самаре. Угроза распространения огня на соседние постройки снята.
— Пожар локализован в 10:41 на площади 300 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
В городской администрации добавили, что пожарные сняли угрозу распространения огня на соседний ТЦ «Победа». Погибших и пострадавших в результате случившегося нет.
Напомним, пожар в двухэтажном металлическом ангаре по производству мебели вспыхнул примерно в половине десятого утра 10 июня 2024 года. Изначально в ГУ МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 500 кв. м. К тушению привлекли 69 человек и 22 единицы техники.