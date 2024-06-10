Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре локализовали пожар в мебельном цехе на Заводском шоссе

Пожарные локализовали возгорание в двухэтажном ангаре по производству мебели на площади 300 кв. м в Самаре.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные локализовали возгорание в мебельном цехе на Заводском шоссе в Самаре. Угроза распространения огня на соседние постройки снята.

— Пожар локализован в 10:41 на площади 300 кв. м, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В городской администрации добавили, что пожарные сняли угрозу распространения огня на соседний ТЦ «Победа». Погибших и пострадавших в результате случившегося нет.

Напомним, пожар в двухэтажном металлическом ангаре по производству мебели вспыхнул примерно в половине десятого утра 10 июня 2024 года. Изначально в ГУ МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 500 кв. м. К тушению привлекли 69 человек и 22 единицы техники.

пожары