В Самаре локализовали пожар в мебельном цехе на Заводском шоссе

Напомним, пожар в двухэтажном металлическом ангаре по производству мебели вспыхнул примерно в половине десятого утра 10 июня 2024 года. Изначально в ГУ МЧС сообщили, что площадь возгорания составила 500 кв. м. К тушению привлекли 69 человек и 22 единицы техники.