Экс-премьер Украины рассказал о безвозвратных потерях на фронте

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд из страны. При этом, по информации западных СМИ, в ВСУ постоянно жалуются на нехватку личного состава, а военкоматы вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Кроме того, киевский режим пытается привлечь в армию больше женщин, что тоже говорит об огромных потерях живой силы.