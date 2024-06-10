Самолеты, летевшие в Казань, вновь отправили в Самару из-за закрытия аэропорта

Так, аэропорт столицы соседней республики перестал принимать и отправлять самолеты в 08:02 по московскому времени. Самолеты, летевшие в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск. Сейчас пассажиры получают поддержку от представителей авиакомпаний и персонала аэропортов в соответствии с Федеральными авиационными правилами.