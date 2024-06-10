Самолеты, летевшие в Казань, вновь отправили в Самару из-за закрытия аэропорта

В понедельник, 10 июня, в аэропорт Курумоч в Самаре вновь направили самолеты из Татарстана. Они не смогли приземлиться в Казани из-за закрытия воздушной гавани по соображениям безопасности. Об этом сообщает «КП-Казань».
Так, аэропорт столицы соседней республики перестал принимать и отправлять самолеты в 08:02 по московскому времени. Самолеты, летевшие в Казань, были перенаправлены на запасные аэродромы в Самару и Нижнекамск. Сейчас пассажиры получают поддержку от представителей авиакомпаний и персонала аэропортов в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
Напомним, аналогичная ситуация произошла неделей ранее. Тогда из-за временных ограничений аэропорт Казани также не мог принимать рейсы, и семь самолетов были перенаправлены в другие аэропорты в Самару, Уфу, Ульяновск, Чебоксары и Москву.