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Сотни домов остаются в зоне паводка под Омском

ОМСК, 10 июня, ФедералПресс. Свыше 320 жилых домов, а также сотни земельных участков остаются в зоне подтопления в пострадавшем от паводка Усть-Ишимском районе Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник: AFP 2023

«В Усть-Ишимском муниципальном районе в зоне паводка остаются 321 жилой дом, а также 802 приусадебных участка», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что по данным синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Иртыше около села Усть-Ишим упал до 856 сантиметров. Губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается, и в пунктах временного размещения находятся 129 человек, которые обеспечены всем необходимым.

Напомним, что с 17 мая в Омской области был введен режим ЧС федерального характера. В безопасные места из зоны паводка эвакуировали более 2 тысяч жителей района, в том числе более 700 детей.