Сотни домов остаются в зоне паводка под Омском

В ведомстве добавили, что по данным синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Иртыше около села Усть-Ишим упал до 856 сантиметров. Губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается, и в пунктах временного размещения находятся 129 человек, которые обеспечены всем необходимым.