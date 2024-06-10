Сотни домов остаются в зоне паводка под Омском

«В Усть-Ишимском муниципальном районе в зоне паводка остаются 321 жилой дом, а также 802 приусадебных участка», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что по данным синоптиков Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в Иртыше около села Усть-Ишим упал до 856 сантиметров. Губернатор региона Виталий Хоценко в своем телеграм-канале уточнил, что работа по оценке ущерба продолжается, и в пунктах временного размещения находятся 129 человек, которые обеспечены всем необходимым.
Напомним, что с 17 мая в Омской области был введен режим ЧС федерального характера. В безопасные места из зоны паводка эвакуировали более 2 тысяч жителей района, в том числе более 700 детей.