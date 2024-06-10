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В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе у бара

В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе возле бара из травматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло у бара, расположенного в одном из домов по Петергофскому шоссе (Красносельский район города). Сообщение о драке и стрельбе возле заведения поступило в полицию от очевидцев.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что именно он выстрелил в воздух. Уже известно, что травматический пистолет, из которого был произведен выстрел, не принадлежит задержанному.

Возраст подозреваемого — 33 года. Ранее он был судим за грабеж.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).