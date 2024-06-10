В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе у бара

ЧП произошло у бара, расположенного в одном из домов по Петергофскому шоссе (Красносельский район города). Сообщение о драке и стрельбе возле заведения поступило в полицию от очевидцев.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, подозреваемого в том, что именно он выстрелил в воздух. Уже известно, что травматический пистолет, из которого был произведен выстрел, не принадлежит задержанному.
Возраст подозреваемого — 33 года. Ранее он был судим за грабеж.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).