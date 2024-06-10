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На Октябрьском мосту Новосибирска внезапно вспыхнул автомобиль «Ниссан»

Машина загорелась прямо во время движения.

Источник: Комсомольская правда

На Октябрьском мосту Новосибирска произошло внезапное возгорание «Ниссана». Информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

— Октябрьский район, Речной вокзал. Горел автомобиль марки Nissan x-trail. Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Хозяин машины пострадал, — рассказали в ведомстве.

Спасатели прибыли на место в 12:00 и потушили открытый огонь примерно за 15 минут. Всю работу они завершили к 12:30.

— Привлекли две единицы техники и восемь человек, добавили в МЧС.

Напомним, что вчера загорелся аварийный дом на «Телецентре». Столб дыма можно было увидеть с Октябрьского моста.

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