На Октябрьском мосту Новосибирска внезапно вспыхнул автомобиль «Ниссан»

На Октябрьском мосту Новосибирска произошло внезапное возгорание «Ниссана». Информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
— Октябрьский район, Речной вокзал. Горел автомобиль марки Nissan x-trail. Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Хозяин машины пострадал, — рассказали в ведомстве.
Спасатели прибыли на место в 12:00 и потушили открытый огонь примерно за 15 минут. Всю работу они завершили к 12:30.
— Привлекли две единицы техники и восемь человек, добавили в МЧС.
Напомним, что вчера загорелся аварийный дом на «Телецентре». Столб дыма можно было увидеть с Октябрьского моста.