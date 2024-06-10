Омичка без прав перепутала педали и протаранила курилку, где находились люди

Вечером 9 ноября 2023 года 20-летняя омичка за рулем «Ниссан Патфайндер» своего возлюбленного перепутала педали тормоза и акселератора и, не справившись с управлением, въехала в курилку у парковки у ТК «АТ-Маркет» на улице 6-я Станционная, где находились три женщины. Водительских прав и опыта вождения у омички не было.