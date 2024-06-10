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Омичка без прав перепутала педали и протаранила курилку, где находились люди

Суд приговорил виновницу аварии к трем годам условно.

Источник: Комсомольская правда

Молодая омичка без прав перепутала педали и въехала в курилку около одного из торговых центров. На момент аварии в помещении находились три женщины.

Вечером 9 ноября 2023 года 20-летняя омичка за рулем «Ниссан Патфайндер» своего возлюбленного перепутала педали тормоза и акселератора и, не справившись с управлением, въехала в курилку у парковки у ТК «АТ-Маркет» на улице 6-я Станционная, где находились три женщины. Водительских прав и опыта вождения у омички не было.

В аварии пострадала одна женщина. Она получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

На омичку завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами»).

Свою вину в совершении преступления девушка признала полностью.

Ленинский районный суд назначил омичке наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В качестве дополнительного наказания инстанция запретила девушке управлять транспортным средством на два года.