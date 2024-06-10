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В Самарской области проверят информацию о смерти ребенка от клубники

В соцсетях появились сообщения о смерти в Тольятти маленькой девочки после того, как она поела клубнику. В минздраве Самарской области сообщили, что проверят эту информацию.

«Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

В Сети сообщалось, что малышке после употребления купленной клубники стало плохо, разболелся живот, а потом она потеряла сознание. Мать девочки вызвала врачей, но прибывшие медики ребенка спасти не смогли.

Ранее звучала версия о появлении сильной аллергии, от которой мог умереть ребенок. Известно, что ягода может быть аллергеном. В любом случае, в этом предстоит разобраться экспертам.