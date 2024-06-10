В Самарской области проверят информацию о смерти ребенка от клубники

«Причина смерти ребенка будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы», — сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
В Сети сообщалось, что малышке после употребления купленной клубники стало плохо, разболелся живот, а потом она потеряла сознание. Мать девочки вызвала врачей, но прибывшие медики ребенка спасти не смогли.
Ранее звучала версия о появлении сильной аллергии, от которой мог умереть ребенок. Известно, что ягода может быть аллергеном. В любом случае, в этом предстоит разобраться экспертам.