Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске задержали мужчину с мачете

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июн — РИА Новости. Полиция в Челябинске задержала местного жителя, напугавшего людей во дворе, сообщила пресс-служба УМВД России по городу.

Источник: © РИА Новости

Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором мужчина с огромным мачете ходил по двору и этим напугал местных жителей.

«Полицейские Челябинска оперативно отреагировали на сообщения граждан о подозрительном мужчине. На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции “Курчатовский”, — говорится в сообщении.

В отношении местного жителя, 1961 года рождения, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), уточняется в сообщении. Никто из жителей не пострадал.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был нетрезв, он вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.