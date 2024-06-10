В Челябинске задержали мужчину с мачете

«Полицейские Челябинска оперативно отреагировали на сообщения граждан о подозрительном мужчине. На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции “Курчатовский”, — говорится в сообщении.