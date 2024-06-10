В Челябинске задержали мужчину с мачете

Telegram-канал Shot разместил видео из Челябинска, на котором мужчина с огромным мачете ходил по двору и этим напугал местных жителей.
«Полицейские Челябинска оперативно отреагировали на сообщения граждан о подозрительном мужчине. На место происшествия незамедлительного прибыл экипаж полка патрульно-постовой службы полиции. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции “Курчатовский”, — говорится в сообщении.
В отношении местного жителя, 1961 года рождения, составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), уточняется в сообщении. Никто из жителей не пострадал.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был нетрезв, он вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.