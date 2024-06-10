Бастрыкин потребовал проверить ситуацию с рухнувшим в Петербурге балконом

Балкон на третьем этаже пятиэтажного здания по Черняховского, 41, обрушился в субботу, 8 июня. Жители дома неоднократно обращали внимание коммунальных служб на его плачевное состояние, а последняя жалоба поступила за месяц до ЧП. Однако работы по ремонту так и не начались.