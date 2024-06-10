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Бастрыкин потребовал проверить ситуацию с рухнувшим в Петербурге балконом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту обрушения балкона в жилого дома на улице Черняховского.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Piter.TV.

Балкон на третьем этаже пятиэтажного здания по Черняховского, 41, обрушился в субботу, 8 июня. Жители дома неоднократно обращали внимание коммунальных служб на его плачевное состояние, а последняя жалоба поступила за месяц до ЧП. Однако работы по ремонту так и не начались.

Остатки обрушившейся конструкции демонтировали сотрудники МЧС. В администрации Центрального района уточняли, что в результате инцидента никто не пострадал.

Александр Бастрыкин поручил подготовить отчёт о проверке. В случае выявления виновных в обрушении балкона, им может быть предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем выполнении своих обязанностей.

Ранее в Петербурге балкон обрушился в доме № 23 на Рубинштейна, повредив припаркованный внизу автомобиль. ЧП произошло в июне прошлого года. В доме по этому адресу жил писатель Сергей Довлатов.

СК