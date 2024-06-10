Бастрыкин потребовал проверить ситуацию с рухнувшим в Петербурге балконом

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает Piter.TV.
Балкон на третьем этаже пятиэтажного здания по Черняховского, 41, обрушился в субботу, 8 июня. Жители дома неоднократно обращали внимание коммунальных служб на его плачевное состояние, а последняя жалоба поступила за месяц до ЧП. Однако работы по ремонту так и не начались.
Остатки обрушившейся конструкции демонтировали сотрудники МЧС. В администрации Центрального района уточняли, что в результате инцидента никто не пострадал.
Александр Бастрыкин поручил подготовить отчёт о проверке. В случае выявления виновных в обрушении балкона, им может быть предъявлено обвинение в халатности и ненадлежащем выполнении своих обязанностей.
Ранее в Петербурге балкон обрушился в доме № 23 на Рубинштейна, повредив припаркованный внизу автомобиль. ЧП произошло в июне прошлого года. В доме по этому адресу жил писатель Сергей Довлатов.