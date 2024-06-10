Суд в Москве приговорил «вора в законе» Шишкана к пожизненному сроку за убийства и бандитизм

Также к пожизненному лишению свободы суд приговорил сообщников Шишкана — Юрия Офицерова, Эдуарда Харькова и Дмитрия Хламкина. Другие фигуранты дела получили от условного срока до 23 лет строгого режима.

Медведеву и его подручным вменялся ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе бандитизм, убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии и другие (ст. 105, 111, 163, 167, 209, 210, 210.1, 222, 228, 318 УК РФ).

По версии следствия, Медведев и его подручные совершили убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году. При этом в ходе осмотра их дома были обнаружены следы, свидетельствующие о насильственном захвате и вероятном убийстве потерпевших. В ходе следствия сотрудники СК установили, что после пропажи депутата обширные земельные участки племзавода были безвозмездно переданы жителю Раменского, имевшему прямое отношение к Медведеву.