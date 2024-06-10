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Суд в Москве приговорил «вора в законе» Шишкана к пожизненному сроку за убийства и бандитизм

Второй Западный окружной военный суд в помещении Мосгорсуда приговорил к пожизненному лишению свободы Олега Медведева, известного в криминальной среде как «вор в законе» Шишкан, передал корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Источник: РИА "Новости"

«Признать Медведева виновным, назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 5 млн руб. с отбыванием наказания в колонии особого режима», — огласил приговор судья Алексей Гринев.

Также к пожизненному лишению свободы суд приговорил сообщников Шишкана — Юрия Офицерова, Эдуарда Харькова и Дмитрия Хламкина. Другие фигуранты дела получили от условного срока до 23 лет строгого режима.

Медведеву и его подручным вменялся ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе бандитизм, убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии и другие (ст. 105, 111, 163, 167, 209, 210, 210.1, 222, 228, 318 УК РФ).

По версии следствия, Медведев и его подручные совершили убийство генерального директора ЗАО «Племзавод Раменское» — депутата органа местного самоуправления Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году. При этом в ходе осмотра их дома были обнаружены следы, свидетельствующие о насильственном захвате и вероятном убийстве потерпевших. В ходе следствия сотрудники СК установили, что после пропажи депутата обширные земельные участки племзавода были безвозмездно переданы жителю Раменского, имевшему прямое отношение к Медведеву.

Также следствием было установлено, что для финансирования организованной преступной группы Медведева его члены совершали вымогательства денег у раменских предпринимателей, убийства конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, нападали на граждан, отказывавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подручных, а также поджигали их имущество.