Суд в Москве приговорил «вора в законе» Шишкана к пожизненному сроку за убийства и бандитизм

«Признать Медведева виновным, назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в размере 5 млн руб. с отбыванием наказания в колонии особого режима», — огласил приговор судья Алексей Гринев.
Также к пожизненному лишению свободы суд приговорил сообщников Шишкана — Юрия Офицерова, Эдуарда Харькова и Дмитрия Хламкина. Другие фигуранты дела получили от условного срока до 23 лет строгого режима.
Медведеву и его подручным вменялся ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе бандитизм, убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, организация и участие в преступном сообществе, занятие высшего положения в преступной иерархии и другие (ст. 105, 111, 163, 167, 209, 210, 210.1, 222, 228, 318 УК РФ).
Также следствием было установлено, что для финансирования организованной преступной группы Медведева его члены совершали вымогательства денег у раменских предпринимателей, убийства конкурентов в сфере добычи природных ископаемых, нападали на граждан, отказывавшихся исполнять преступные требования Медведева и его подручных, а также поджигали их имущество.