Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Грузовик с военными номерами на западе Украины незаконно пересек государственную границу с Венгрией, задержаны 32 украинских гражданина, сообщил представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в интервью изданию «Украинская правда».

Источник: © РИА Новости

«Относительно незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины», — сказал Демченко.

Кроме того, как отметил Демченко, пограничники Украины задержали нескольких человек, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия. При этом, добавил Демченко, в ходе проверки якобы не была установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям.

Инцидент произошел 9 июня, пока венгерская сторона не передала Украине задержанных граждан.