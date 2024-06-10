На Украине грузовик с военными номерами прорвал госграницу с Венгрией

«Относительно незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины», — сказал Демченко.
Кроме того, как отметил Демченко, пограничники Украины задержали нескольких человек, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия. При этом, добавил Демченко, в ходе проверки якобы не была установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям.
Инцидент произошел 9 июня, пока венгерская сторона не передала Украине задержанных граждан.