Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя

Инцидент произошел накануне вечером в одном из центральных парков с детскими аттракционами.
«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в Комсомольском парке им. Марии Байды, его избили неизвестные», — сообщили в полиции.
В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности участников происшествия. В рамках проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта.
«По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в региональном УМВД.
В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых — несовершеннолетние.