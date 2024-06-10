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Группа неизвестных избила подростка в парке Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проверяет информацию о конфликте в одном из центральных парков города, в ходе которого был избит подросток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел накануне вечером в одном из центральных парков с детскими аттракционами.

«В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что, когда он находился в Комсомольском парке им. Марии Байды, его избили неизвестные», — сообщили в полиции.

В тот же день информация о случившемся, включая фото с места событий, разошлась в Telegram и местных соцсетях. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и личности участников происшествия. В рамках проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта.

«По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в региональном УМВД.

В мае полиция задержала 17 участников массовой драки в Симферополе, семь из которых — несовершеннолетние.