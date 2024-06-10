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Появилось видео с места гибели двух рабочих на ферме в Приморье

ЧП случилось на животноводческом комплексе.

Источник: Соцсети

В Приморском крае возбудил уголовное дело по факту смерти двух работников на животноводческом комплексе. Запись с камеры наблюдения выложили в Telegram-канале СК.

«По версии следствия, днем 9 июня двое работников подрядной организации 46-и и 47-и лет проводили незапланированные работы по контролю сепарации на объекте животноводческого комплекса в близи улицы Школьная села Первомайское Михайловского района с нарушением правил безопасности и не вышли на поверхность из канализационного резервуара», — сообщили в следственном комитете.

На кадрах, снятых камерой наблюдения. видно, что мужчина спускается в резервуар в защитном костюме. Второй стоит без спецовки стоит наверху. Когда оставшийся снаружи работник понимает, что прошло слишком много времени, лезет вслед за коллегой без защиты.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 216 УК РФ. Следователи провели осмотр с места происшествия, допросили свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

несчастный случай