Появилось видео с места гибели двух рабочих на ферме в Приморье

В Приморском крае возбудил уголовное дело по факту смерти двух работников на животноводческом комплексе. Запись с камеры наблюдения выложили в Telegram-канале СК.
«По версии следствия, днем 9 июня двое работников подрядной организации 46-и и 47-и лет проводили незапланированные работы по контролю сепарации на объекте животноводческого комплекса в близи улицы Школьная села Первомайское Михайловского района с нарушением правил безопасности и не вышли на поверхность из канализационного резервуара», — сообщили в следственном комитете.
На кадрах, снятых камерой наблюдения. видно, что мужчина спускается в резервуар в защитном костюме. Второй стоит без спецовки стоит наверху. Когда оставшийся снаружи работник понимает, что прошло слишком много времени, лезет вслед за коллегой без защиты.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 216 УК РФ. Следователи провели осмотр с места происшествия, допросили свидетелей. Назначены судебно-медицинские экспертизы.