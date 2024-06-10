Появилось видео с места гибели двух рабочих на ферме в Приморье

На кадрах, снятых камерой наблюдения. видно, что мужчина спускается в резервуар в защитном костюме. Второй стоит без спецовки стоит наверху. Когда оставшийся снаружи работник понимает, что прошло слишком много времени, лезет вслед за коллегой без защиты.