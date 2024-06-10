Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из огня спасли ежа: в Феодосии МЧС потушили пожар на дачном массиве

В Феодосии спасли на пожаре ежика.

Источник: МЧС России в Крыму

Крымский полуостров испытывает на прочность аномальная жара, которая бьет рекорды 50-летней давности. Удушающий зной сушит землю и провоцирует пожары.

Вот и на юго-востоке полуострова заполыхали земли дачного массива «Степной».

— В Феодосии горела сухая растительность на 5 000 квадратных метрах, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Сотрудникам чрезвычайного ведомства пришлось нелегко, потому что дул сильный ветер, да и рельеф местности мешал бороться с огнем, ведь там, где болотистые балки с камышом, нельзя ни подойти, ни подъехать.

С пожаром боролись 56 человек, взявшим на «подмогу» 12 единиц спецмашин.

Когда огонь утихомирили, на безжизненном пустыре заметили какой-то шевелящийся серый комочек.

— Еж! Красавчик! Живой! — не стали скрывать эмоций мужественные парни.

У бедолаги с подгоревшим боком не было даже сил свернуться в клубок.

Прошедшего крещение огненной стихией ежа забрали с собой в пожарную часть. Сердобольные крымчане напоили его, накормили, но пока не стали отпускать на волю, решили понаблюдать за его здоровьем. А там уже ежик сам будет решать, где ему жить: рядышком со спасителем или в чистом поле. Хотя пес по кличке Беляш и вовсе сам пришел в пожарную часть в поисках тех, кто ему помог выбраться из ямы.

— Животное в надежных чрезвычайных руках, — заверили в ведомстве.

Сотрудники МЧС очень трогательно относятся к попавшим в беду братьям нашим меньшим.

В Симферополе крымские спасатели буквально вытащили с того света полтора десятка мурлык. Котам и кошкам понадобилась помощь из-за сильного задымления на складе, где их приютил сердобольный житель Симферополя.

В Феодосии пришлось вытаскивать из ямы, глубиной два метра, лошадку.

В Бахчисарайском районе спасли упавшую в 5-метровое ущелье охотничью собаку.

пожары