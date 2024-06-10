Из огня спасли ежа: в Феодосии МЧС потушили пожар на дачном массиве

Прошедшего крещение огненной стихией ежа забрали с собой в пожарную часть. Сердобольные крымчане напоили его, накормили, но пока не стали отпускать на волю, решили понаблюдать за его здоровьем. А там уже ежик сам будет решать, где ему жить: рядышком со спасителем или в чистом поле. Хотя пес по кличке Беляш и вовсе сам пришел в пожарную часть в поисках тех, кто ему помог выбраться из ямы.