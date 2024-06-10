В Русско-Немецкой Швейцарии в Казани из-за поджогов введут патрули

В тушении участвовали несколько добровольцев. Причина возникновения огня, скорее всего, поджоги. Такие же целенаправленные поджоги, как были в 2021-м. И поджигают не просто так: непонятно, кто и зачем это делает, навалены бревна, и добраться сюда непросто, уточнил Ескараев.