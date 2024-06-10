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В Русско-Немецкой Швейцарии в Казани из-за поджогов введут патрули

На территории Русско-Немецкой Швейцарии казанцы и пожарные два дня тушили пожары, сообщает член Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

Источник: МЧС РОССИИ ПО РТ

Сообщили о возгораниях очевидцы. Сразу приехали, вызвали пожарную команду. Огонь тушили до вечера, пока не стемнело. Таскать воду из Казанки было нелегко. Сегодня в 4 утра продолжили тушение, снова приехала пожарная машина, отметил Ескараев.

В тушении участвовали несколько добровольцев. Причина возникновения огня, скорее всего, поджоги. Такие же целенаправленные поджоги, как были в 2021-м. И поджигают не просто так: непонятно, кто и зачем это делает, навалены бревна, и добраться сюда непросто, уточнил Ескараев.

Неравнодушные казанцы насчитали около 14 очагов огня площадью свыше гектара. К счастью, не пострадали виды, внесенные в Красную книгу. Краснокнижные виды на этом участке не растут. Но в 2021-м последствия поджогов были серьезными, подчеркнул Ескараев.

Три года назад на особо охраняемой территории в начале июня поджоги случались несколько дней подряд, сотни возгораний в разных местах. Тогда выгорел большой луг и его обитатели. В этом году выгорела травяная подстилка.

Предпринимаются противопожарные меры, на видных местах поставили 5-литровые бутыли с водой, чтобы прохожий, увидев возгорание, смог залить его, сказал Тимур Ескараев. Теперь на территории Русско-Немецкой Швейцарии будут организованы активистами ежедневные рейды, чтобы не допустить происшествий.

пожары