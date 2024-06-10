Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

«Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, три 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и два полевых склада боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке министерства.