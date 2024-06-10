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Группировка «Юг» улучшила тактическое положение

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, потери ВСУ составили до 430 военнослужащих за сутки, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной, 78-й десантно-штурмовой, 24-й, 28-й, 41-й, 54-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дылеевка, Верхнекаменка, Катериновка, Курахово, Дзержинск и Часов Яр ДНР.

«Потери ВСУ составили до 430 военнослужащих и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица “Мста-Б”, три 122-мм самоходные артиллерийские установки “Гвоздика” и 122-мм гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD” и два полевых склада боеприпасов ВСУ», — говорится в сводке министерства.