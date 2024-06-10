Следственный комитет занялся делом о продаже земель омского парка

Следственный комитет России начал проверку в связи с нарушениями при использовании земель в омском Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.
Сообщается, что следователи выявили множественные нарушения. Заместитель директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Юлия Швецова продлила срок аренды земли с ООО «Кедр», несмотря на то, что компания ещё не приступила к строительству. Благодаря этому договору компания смогла выкупить землю в собственность на льготных условиях. В отношении Швецовой должно было быть возбуждено уголовное дело, однако первый замгенпрокурора Разинкин два раза принимал решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, следователи постановили, что директор компании «Кедр» Толчев, депутат регионального Законодательного собрания Павлов и муниципальный депутат Сахань заключили договор аренды на строительство трёх спортивно-развлекательных объектов, а фактически построили торговый центр и парковку. На третьем участке планировали построить ещё один торговый центр, вырубив при этом деревья. Позже в суде были предоставлены документы о вводе в эксплуатацию развлекательного пространства, которого по факту не существовало.
Несмотря на все эти факты, 7 июня Разинкин снова отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Главным следственным управлением СКР вновь возбуждено уголовное дело о мошенничестве и фальсификации доказательств.
Ранее мы сообщали, что заместителя председателя Омского городского Совета Дмитрия Саханя задержали 6 июня, в этот же день появились сообщения о задержании депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, экс-министра труда и соцразвития региона Владимира Куприянова и бизнесмена Вячеслава Авдошина.