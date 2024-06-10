Следственный комитет занялся делом о продаже земель омского парка

Сообщается, что следователи выявили множественные нарушения. Заместитель директора департамента имущественных отношений Администрации города Омска Юлия Швецова продлила срок аренды земли с ООО «Кедр», несмотря на то, что компания ещё не приступила к строительству. Благодаря этому договору компания смогла выкупить землю в собственность на льготных условиях. В отношении Швецовой должно было быть возбуждено уголовное дело, однако первый замгенпрокурора Разинкин два раза принимал решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела.