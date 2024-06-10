В Ялте арестовали членов банды вымогателей

Преступники вымогали у жителей региона деньги под различными предлогами. Например, жителю Ялты мужчины рассказывали о наличии у него долгов, которые нужно погасить. От женщины из Алушты они требовали 940 тысяч рублей на возмещение ущерба, причиненного якобы в результате ДТП. После того, как потерпевшая передала часть денег, участников группировки задержала полиция.