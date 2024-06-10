В Ялте арестовали членов банды вымогателей

В Ялте членов организованной преступной группы, вымогавших у крымчан деньги, приговорили к лишению свободы на сроки от 8 лет 6 месяцев до 9 лет. Об этом сообщила крымская прокуратура.
По версии следствия, банду создал мужчина, пригласив в нее, в частности, ранее судимых лиц. Эта группа имела постоянный состав. Дело главаря банды Верховный суд Крыма рассматривает в отдельном производстве.
Преступники вымогали у жителей региона деньги под различными предлогами. Например, жителю Ялты мужчины рассказывали о наличии у него долгов, которые нужно погасить. От женщины из Алушты они требовали 940 тысяч рублей на возмещение ущерба, причиненного якобы в результате ДТП. После того, как потерпевшая передала часть денег, участников группировки задержала полиция.
Отбывать наказание мужчинам предстоит в исправительных колониях строгого и особого режимов.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Симферополя рассмотрит дело мужчины, который воровал одежду из магазина. Житель города срезал с понравившейся одежды антикражные этикетки, затем надевал ее под свою верхнюю одежду и покидал помещение, не оплачивая товар.