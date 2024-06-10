Двоих бойцов СВО похоронили в Нижегородской области

В Глухове Дивеевского округа простились с Александром Митькиным, которому 12 июня исполнилось бы 39 лет. Он ушел на СВО добровольцем, служил оператором отделения в штурмовом подразделении. 24 мая скончался от полученных ран в военном госпитале. Посмертно награжден орденом Мужества.