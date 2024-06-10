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Двоих бойцов СВО похоронили в Нижегородской области

С нижегородскими воинами простились 10 июня.

В Нижегородской области 10 июня похоронили двух бойцов, погибших в зоне СВО. Об этом сообщают администрации Ардатовского и Дивеевского округов в соцсети.

В Глухове Дивеевского округа простились с Александром Митькиным, которому 12 июня исполнилось бы 39 лет. Он ушел на СВО добровольцем, служил оператором отделения в штурмовом подразделении. 24 мая скончался от полученных ран в военном госпитале. Посмертно награжден орденом Мужества.

А в Ардатовском округе в последний путь проводили Алексея Чечулина. После отпевания воина прошел траурный митинг. Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего нижегородца.

Ранее сообщалось, что арт-объект, посвященный участникам СВО, открыли в сквере Интернационалистов Нижнего Новгорода.