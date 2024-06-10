В Польше на выпускающем ЗРК заводе произошел взрыв

Завод «Меско», входящий в состав Polish Armaments Group, является предприятием стратегического значения для польской оборонной промышленности. На нем производятся переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun. Эти комплексы поставляются на Украину. На предприятии также находится инфраструктура для утилизации ненужных боеприпасов.