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В Польше на выпускающем ЗРК заводе произошел взрыв

На оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши произошел взрыв. Погиб 59-летний сотрудник завода. На месте работают пожарная команда и вертолет санитарной авиации, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Источник: Reuters

«У нас произошел взрыв в Центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад», — сообщила RMF FM глава «Меско» Эльжбета Сренявска.

RMF FM уточняет, что в настоящий момент пожар потушен. На месте происшествия находится полиция и прокуратура, они выясняют причины произошедшего взрыва.

Завод «Меско», входящий в состав Polish Armaments Group, является предприятием стратегического значения для польской оборонной промышленности. На нем производятся переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun. Эти комплексы поставляются на Украину. На предприятии также находится инфраструктура для утилизации ненужных боеприпасов.