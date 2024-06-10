Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму задержан член незаконного вооруженного формирования

В Крыму задержали гражданина России, который является членом незаконного вооруженного формирования.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.

Мужчина задержан сотрудниками УФСБ и Пограничным управлением ведомства по РК и Севастополю.

Как сообщили в ведомстве, в 2015 году мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование, которое находилось на Украине, и проверял лица и транспорт на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охранял его объекты, а также активно участвовал в деятельности незаконного формирования, которое направлено против интересов РФ.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с ограничением свободы от года до двух лет.