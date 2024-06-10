В Крыму задержан член незаконного вооруженного формирования

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК и Севастополю.
Мужчина задержан сотрудниками УФСБ и Пограничным управлением ведомства по РК и Севастополю.
Как сообщили в ведомстве, в 2015 году мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование, которое находилось на Украине, и проверял лица и транспорт на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охранял его объекты, а также активно участвовал в деятельности незаконного формирования, которое направлено против интересов РФ.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с ограничением свободы от года до двух лет.