В Крыму задержан член незаконного вооруженного формирования

Как сообщили в ведомстве, в 2015 году мужчина вступил в незаконное вооруженное формирование, которое находилось на Украине, и проверял лица и транспорт на пунктах пропуска на границе между Украиной и Россией, охранял его объекты, а также активно участвовал в деятельности незаконного формирования, которое направлено против интересов РФ.