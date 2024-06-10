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В Петербурге задержали трех местных жителей, напавших на дворника с ножом

МВД РФ: в Петербурге задержали 3 местных жителей, ранивших дворника ножом.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала трех местных жителей, которые, предположительно, ранили ножом дворника после того, как он сделал им замечание из-за мусора, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как сообщалось, инцидент произошел вечером 9 июня во Фрунзенском районе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле парадной дома 152 корпус 2 по Бухарестской улице был обнаружен раненым 31-летний дворник, гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он рассказал полицейским, что неизвестные подростки бросали вниз мусор с общего балкона на 12-м этаже. После того, как дворник поднялся туда, чтобы уладить ситуацию, его избили и ранили ножом.

Как информирует ГУМВД, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного уголовного розыска установили личности участников конфликта: местных жителей, 15, 16 и 18 лет. Все трое доставлены в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении.

По данным полиции, дворника ранил совершеннолетний фигурант, он допрошен в качестве подозреваемого.