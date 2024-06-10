В Петербурге задержали трех местных жителей, напавших на дворника с ножом

Как сообщалось, инцидент произошел вечером 9 июня во Фрунзенском районе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции возле парадной дома 152 корпус 2 по Бухарестской улице был обнаружен раненым 31-летний дворник, гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он рассказал полицейским, что неизвестные подростки бросали вниз мусор с общего балкона на 12-м этаже. После того, как дворник поднялся туда, чтобы уладить ситуацию, его избили и ранили ножом.