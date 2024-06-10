В Крыму вынесли приговор виновным в угоне «Норда» и похищении его экипажа

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, 25 марта 2018 года украинские пограничники в нейтральных водах Азовского моря захватили рыболовецкий сейнер «Норд», на борту которого находились 10 членов экипажа. Они удерживались на территории Украины. Двоим удалось покинуть страну через Белоруссию, семерых обменяли на экипаж украинского браконьерского судна «ЯМК-0041». На Украине остался только капитан судна — Владимир Горбенко, которого власти страны обвинили в незаконной добыче водных ресурсов и нарушении порядка въезда на «оккупированную территорию». Ему удалось вернуться домой почти через год — 8 февраля 2019 года.