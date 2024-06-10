В Крыму вынесли приговор виновным в угоне «Норда» и похищении его экипажа

Согласно приговору суда, осужденные украинские пограничники вступили в преступный сговор с иными лицами, мотивируя свои действия политической враждой по отношению к России и к факту вхождения в ее состав Республики Крым и города Севастополя. В марте 2018 года они захватили российское рыболовное судно и находящихся на нем членов экипажа, осуществлявших в акватории Азовского моря законный рыбный промысел.
«Угрожая применением насилия, в частности стрелкового оружия, направленного в сторону находившихся на захватываемом судне людей, произвели противоправное самовольное перемещение и принудительное конвоирование легитимно плавающего под государственным флагом РФ в акватории Азовского моря захваченного российского рыболовного судна в Бердянский морской торговый порт», — говорится в сообщении.
Верховный суд Крыма признал злоумышленников виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые три года они будут отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Как ранее сообщал РИА Новости Крым, 25 марта 2018 года украинские пограничники в нейтральных водах Азовского моря захватили рыболовецкий сейнер «Норд», на борту которого находились 10 членов экипажа. Они удерживались на территории Украины. Двоим удалось покинуть страну через Белоруссию, семерых обменяли на экипаж украинского браконьерского судна «ЯМК-0041». На Украине остался только капитан судна — Владимир Горбенко, которого власти страны обвинили в незаконной добыче водных ресурсов и нарушении порядка въезда на «оккупированную территорию». Ему удалось вернуться домой почти через год — 8 февраля 2019 года.