Пятерых узбекистанцев обвиняют в групповом изнасиловании 15-летней девочки в России

Двоих задержали в Чите спустя несколько часов после преступления. Позже еще троих подозреваемых задержали при попытке скрыться в Бурятии. Самому старшему из мужчин 53 года, а самому младшему — 22. Информации о состоянии пострадавшей на сегодняшний день нет.