Пятерых узбекистанцев обвиняют в групповом изнасиловании 15-летней девочки в России

Об этом сообщили «Аргументы и факты».
Инцидент произошел в поселке Аэропорт в Чите. Отмечается, что потерпевшей 15 лет, она возвращалась домой с занятий по футболу. Насильники выследили школьницу, напали на нее и надругались. После преступления иностранцы скрылись.
Двоих задержали в Чите спустя несколько часов после преступления. Позже еще троих подозреваемых задержали при попытке скрыться в Бурятии. Самому старшему из мужчин 53 года, а самому младшему — 22. Информации о состоянии пострадавшей на сегодняшний день нет.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 (изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса России, ведутся следственные действия.