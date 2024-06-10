Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых узбекистанцев обвиняют в групповом изнасиловании 15-летней девочки в России

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Чите по обвинению в групповом изнасиловании несовершеннолетней задержали пятерых узбекистанцев.

Источник: Podrobno.uz

Об этом сообщили «Аргументы и факты».

Инцидент произошел в поселке Аэропорт в Чите. Отмечается, что потерпевшей 15 лет, она возвращалась домой с занятий по футболу. Насильники выследили школьницу, напали на нее и надругались. После преступления иностранцы скрылись.

Двоих задержали в Чите спустя несколько часов после преступления. Позже еще троих подозреваемых задержали при попытке скрыться в Бурятии. Самому старшему из мужчин 53 года, а самому младшему — 22. Информации о состоянии пострадавшей на сегодняшний день нет.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 (изнасилование несовершеннолетней) Уголовного кодекса России, ведутся следственные действия.