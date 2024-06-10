Рейс «Петербург-Пхукет» совершил вынужденную посадку в Бангкоке из-за грозы

Напомним, в начале июня этого года самолет авиакомпании Smartavia, летевший рейсом «Петербург-Москва», совершил вынужденную посадку в Домодедово вместо Шереметьево. Принять такое решение также заставила плохая погода. В тот день на борту находились 186 пассажиров, 183 из которых удалось благополучно высадить, еще троих — доставили в Шереметьево. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура.