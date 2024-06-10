Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области рассказали о состоянии троих пострадавших при пожаре, в котором погиб ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области состояние пострадавших при пожаре в доме многодетной семьи медики оценивают как удовлетворительное. Эту информацию журналисту «КП — Ростов-на-Дону» 10 июня подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

— В настоящее время в лечебном учреждении остаются три человека, двое из них — дети. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, — прокомментировали в министерстве здравоохранения Дона.

Напомним, речь идет о пострадавших при пожаре 7 июня в Орловском районе. По данным СК, во время возгорания и последующего задымления погиб ребенок, два человека — еще один ребенок и мама — были госпитализированы. Отметим, по первоначальным данным МЧС, сообщалось о четверых пострадавших — двух взрослых и двух детях.

По одной из версий, возгорание в частном доме могло произойти после детской шалости с зажигалкой. Всего в доме выгорело 10 кв. метров. На месте от экстренной службы работали 13 человек, использовалось 6 единиц техники.

пожары