Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Ростовской области

Напомним, речь идет о пострадавших при пожаре 7 июня в Орловском районе. По данным СК, во время возгорания и последующего задымления погиб ребенок, два человека — еще один ребенок и мама — были госпитализированы. Отметим, по первоначальным данным МЧС, сообщалось о четверых пострадавших — двух взрослых и двух детях.