Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Ростовской области

В Ростовской области состояние пострадавших при пожаре в доме многодетной семьи медики оценивают как удовлетворительное. Эту информацию журналисту «КП — Ростов-на-Дону» 10 июня подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.
— В настоящее время в лечебном учреждении остаются три человека, двое из них — дети. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное, — прокомментировали в министерстве здравоохранения Дона.
Напомним, речь идет о пострадавших при пожаре 7 июня в Орловском районе. По данным СК, во время возгорания и последующего задымления погиб ребенок, два человека — еще один ребенок и мама — были госпитализированы. Отметим, по первоначальным данным МЧС, сообщалось о четверых пострадавших — двух взрослых и двух детях.
По одной из версий, возгорание в частном доме могло произойти после детской шалости с зажигалкой. Всего в доме выгорело 10 кв. метров. На месте от экстренной службы работали 13 человек, использовалось 6 единиц техники.