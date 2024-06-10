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На СВО погиб военнослужащий из Пермского края Александр Клушин

Прощание с ним состоится в Соликамске.

Военнослужащий из Пермского края Александр Клушин погиб на специальной военной операции.

Информация о смерти бойца появилась в сообществе администрации Соликамского городского округа 10 июня. Церемония прощания с военнослужащим назначена на 11 июня в ДК завода «Урал». Начало запланировано на 12:00. «Администрация Соликамского городского округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего. Скорбим вместе с вами», — сообщили в муниципалитете. Погребение бойца СВО Александра Клушина пройдёт в деревне Осокино.