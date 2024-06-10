Киллеров, расстрелявших бизнесмена в Новосибирске, оставили в СИЗО

Напомним, в СК установили, что один из обвиняемых в мае 2023 года принял предложение заказчика убить бизнесмен за вознаграждение в размере 10 млн рубле. В сообщники он привлек другого обвиняемого, согласившегося выступить в качестве пособника. Преступники прикрепили на свою машину чужие номера, нашли оружие для убийства. В ночь на 14 августа киллеры приехали к дому потенциальной жертвы. После чего один из киллеров 7 раз выстрелил в спину бизнесмена.