Киллеров, расстрелявших бизнесмена в Новосибирске, оставили в СИЗО

В Новосибирске прошло судебное заседание по киллерам, которые расстреляли бизнесмена на Ипподромской улице. Работали преступники по предварительному сговору — один из них несколько раз выстрелил в спину жертве. Предприниматель, которому вовремя оказали помощь, чудом выжил. Дело киллеров рассматривают в Октябрьском районном суде.
— Было предварительное заседание. Рассмотрение дела отложили на 8 июля, киллерам продлили содержание в СИЗО, — сообщил корреспондент КП-Новосибирск.
В СИЗО обвиняемых оставили до ноября месяца.
Напомним, в СК установили, что один из обвиняемых в мае 2023 года принял предложение заказчика убить бизнесмен за вознаграждение в размере 10 млн рубле. В сообщники он привлек другого обвиняемого, согласившегося выступить в качестве пособника. Преступники прикрепили на свою машину чужие номера, нашли оружие для убийства. В ночь на 14 августа киллеры приехали к дому потенциальной жертвы. После чего один из киллеров 7 раз выстрелил в спину бизнесмена.