В Великобритании залили краской отделения банка Barclays в поддержку Палестины

Пропалестинские акции протеста периодически проходят по всему миру. Так, например, 31 мая, пропалестинские активисты устроили демонстрацию в Бруклинском музее в Нью-Йорке и бросали мусор в полицейских. Ранее, 28 мая, дисциплинарная комиссия нижней палаты парламента Франции отстранила на две недели развернувшего во время заседания флаг Палестины депутата Себастьена Делонгю. Также, по информации телеканала, Делонгю выкрикивал лозунги и называл других депутатов свиньями.