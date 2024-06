В Великобритании залили краской отделения банка Barclays в поддержку Палестины

До этого, 24 мая, сторонники Палестины прервали выступление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля на конференции The State of the Union во Флоренции криками «позор». Находившиеся в зале активисты с флагом Палестины скандировали: «Спасите Палестину, спасите население Рафаха». Они также обвинили ЕС в бездействии в отношении палестино-израильского конфликта.