В Великобритании залили краской отделения банка Barclays в поддержку Палестины

«Palestine Action и [движение] Shut the system атаковали 20 отделений Barclays в Англии и Шотландии», — отмечено на странице активистов соцсети X (бывш. Twitter).
На прикрепленных к сообщению фотографиях видно, что в некоторых филиалах финансовых учреждений также разбиты стекла. Участники движения обвиняют банк Barclays в финансировании геноцида в Газе, так как он инвестирует средства в компанию по разработке вооружений Elbit Systems в Израиле.
Полиция Лондонского Сити на своей странице в соцсети X сообщила, что после акта вандализма в отношении отделения банка у станции метро Моргейт правоохранители задержали троих мужчин от 34 до 45 лет. Их выследили по записям с видеокамер.
Ранее 10 июня сообщалось, что акту вандализма подверглось здание консульства США в Сиднее: неизвестный мужчина разбил окна и раскрасил двери здания красной краской. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, комментируя инцидент, заявил, что люди обеспокоены тем, что происходит на Ближнем Востоке, особенно те, чьи родственники находятся в Израиле или на оккупированных палестинских территориях.
Пропалестинские акции протеста периодически проходят по всему миру. Так, например, 31 мая, пропалестинские активисты устроили демонстрацию в Бруклинском музее в Нью-Йорке и бросали мусор в полицейских. Ранее, 28 мая, дисциплинарная комиссия нижней палаты парламента Франции отстранила на две недели развернувшего во время заседания флаг Палестины депутата Себастьена Делонгю. Также, по информации телеканала, Делонгю выкрикивал лозунги и называл других депутатов свиньями.
До этого, 24 мая, сторонники Палестины прервали выступление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля на конференции The State of the Union во Флоренции криками «позор». Находившиеся в зале активисты с флагом Палестины скандировали: «Спасите Палестину, спасите население Рафаха». Они также обвинили ЕС в бездействии в отношении палестино-израильского конфликта.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.