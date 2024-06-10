Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины

Весной в Европе прозвучали обвинения в адрес России в подготовке диверсий и поджогов. В частности, польский премьер Дональд Туск сообщил об аресте девяти подозреваемых в диверсиях на территории республики, которые те должны были совершить «по запросу российских служб». В качестве примера он привел «довольно громкий случай» во Вроцлаве, где пресекли «попытку поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод». Позднее были задержаны еще трое предполагаемых диверсантов.